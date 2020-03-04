1,5 Ton Fare Zehrinin tarihi geçmiş çıktı! Tarım Dairesi devereye girdi

1,5 TON Fare Zehri'nin tarihi geçmiş çıktı!

Tarım Dairesi, Frog Temizlik ve Hizmet Ticaret Şirketi Limited’e ait bir depo bulunan 702 kutu (1404 kg) Sinerat mum blok fare zehrine tarihlerinin geçmiş olması nedeniyle el koyup, analiz için Tarım Dairesi deposuna götürdü.

Tarım Dairesi devereye girdi

Tarum Dairesi, söz konusu şirketin bazı kurum ve kuruluşlara da verdiği fare zehirlerinden de analiz için numune istedi Tarım Dairesi konuyla ilgili detaylı bir araştırma başlattı.

Gerekli analizlerin yapılmasının ardından Tarım Dairesi rapor hazırlayıp, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na sunacak.

KIBRIS Gazetesi’nde Ceren Özbil'e konuşan Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, olayı doğruladı. Değirmenci, konuyla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattıklarını ve sonucunda da bir rapor hazırlayıp, Tarım Bakanlığı’na sunacaklarını açıkladı. Değirmenci, “olayın çok farklı boyutları var. Hem bu zehri alan kurum ve kuruluşları hem de diğer ilaç firmalarını ilgilendiriyor. Bu nedenle ciddi bir çalışma başlattık” dedi.

“Numune alıp, analiz yaptıracağız”

Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, söz konusu firmanın ürünlerine el koyduklarını söyledi ve ihbar neticesinde de birçok kurum ve kuruluştan yazılı olarak bilgi talep ettiklerini açıkladı. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlardan satılan fare zehri ile ilgili numune de talep ettiklerini belirten Değirmenci, Ticaret Dairesi’nin de bu konuyla ilgili çalıştığını ifade etti.

“Ticaret Dairesi ile birlikte çalışıyoruz”

Değirmenci, bazı tüzüklerin Ticaret Dairesi’ni ilgilendirmesi nedeniyle bu konuda Ticaret Dairesi ile birlikte çalıştıklarını söyledi ve şu şekilde konuştu: “Ticaret Dairesi’nin bu konuda bizimle birlikte çalışmasının nedeni yasalarımızda fare zehri ile ilgili olan şeylerin hukuki anlamda değerlendirilmesi gerekmesidir. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Tarım Dairesi’nin birlikte çalıştığı bir kimyasallar yasası var. Bu fare zehri konusu o yasa altında tüzük olarak çalışılıyor. Bugün bile gelen numunelerimiz var, gelmeyen numunelerimiz var. Biz bütün bu numuneleri alıp, hepsiyle ilgili analiz yapmak istiyoruz. Ticaret Dairesi’yle bu konuda ortak çalışıyoruz. Çünkü belli tüzükler onları bağlıyor.”

“Birçok kurumu ilgilendiriyor”

Değirmenci, bu konunun aslında hem fare zehrini alan firmaları hem de farklı ilaç bayilerini ilgilendirdiğini söyledi ve şu şekilde konuştu: “Bir ihaleye giriliyor. O ihale kazanılıyor. İlaç getiriliyor ve dağıtılıyor. İhale sonucunda bu ürün etiket olarak o beyan edilen etiketi taşımayabilir. Bu kısım çok basit değil. Bütün analizlerimizle, bütün donelerimizle ve düzgün anlamda o kısmı ortaya koymamız gerekir. Ayrıca hukuksal anlamda ortaya koymamız gerekir. Şu anki mevcut bütün doneleri toplamdan detaylı bir açıklama yapmak maalesef doğru değildir.”

“Kurumlarda hukuki bir süreç başlatabilir”

Değirmenci, bu zehirleri alan firmaların da hukuki bir süreç başlatabileceğini söyledi ve bu hukuki süreç başladığında da daire olarak kendilerinin analizi ile etiket bilgisi ile sözleşme bilgileriyle doğru bir bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi. Bu bilgilerin büyük bir bölümüne ulaştıklarını kaydeden Değirmenci, “bütün bilgilere ulaşıp, gerekli analizlerin yapılmasının ardından rapor hazırlayıp, bakanlığa ileteceğiz” dedi