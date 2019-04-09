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15. Uluslararası Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali 11 Nisan’da başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 11 Nisan – 11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor.
15. Uluslararası Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali 11 Nisan’da başlıyor

Bellapais Manastırı’nda yer alacak tüm konserler saat 20.30’da başlayacak.
 

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone, Rocks Hotel ve Deniz Plaza’nın ana sponsorluğunda, Major Group, Bellapais Gardens, Kybele Turizm ve Huzur Ağaç’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlenecek.
 

FESTİVAL AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI YAPACAK
 

Festival, 11 ve 12 Nisan’da dünyaca ünlü şef Josef Suilen’ in yöneteceği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ nın (CSO) konserleri ile açılacak.

Açılış konserlerinin ilk bölümünde Şef Suilen yönetimindeki CSO, birçok uluslararası ödülün sahibi piyanist Emre Yavuz’a Sergei Rachmaninoff’un Re minör 3. Piyano Konçertosu’nun yorumunda eşlik edecek. 20. Yüzyıl’ın en önemli piyanist ve bestecilerinden, Rus Romantizmi’nin son büyük temsilcisi Sergei Rachmaninoff’un Oscar ödüllü Shine filmine konu olan ve gösterime girdiği 1996 yılından itibaren kayıtları satış rekorları kıran, yorumu en zor piyano konçertoları arasında en başta gösterilen Re Minör 3. Piyano Konçertosu ülkemizde ilk kez seslendirilecek. Konserin ikinci bölümünde ise Suilen yönetimindeki CSO, Antonin Dvorak’ın Sol majör 8. Senfonisi’ ni yorumlayacak.
 

Dünyanın pek çok ülkesinde büyük hayran kitlesine sahip ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Meltem Cumbul’un da birer performans sunacakları ve bir ay süresince dünyaca tanınmış sanatçılara ev sahipliği yapacak olan bu yılki festival in programı şöyle:                                                                                                                      
 

11 ve 12 Nisan (Açılış Konseri) KKTC CSO Şef: Josef SUILEN, Solist: Emre YAVUZ, piyano      
16 Nisan Juan Maria SOLARE & Selma Hande GADE (4 El Piyano) Tango & Beyond                                  
20 Nisan Meltem CUMBUL & Emre YAVUZ (George SAND & CHOPIN)                                       
24 Nisan Pamir KOLAT & Deniz KUVANDIK (Flüt - Piyano Resitali)                                                              
26 Nisan Marek DREWNOWSKI & CHOPIN Soloists                                                                          
27 Nisan Pergolesi STABAT MATER (ANCORA Ensemble)                                                           
3 Mayıs 3 TENOR Konseri (Aykut ÇINAR – Ayhan UŞTUK – Şenol TALINLI) Esra Poyrazoğlu ALPAN, piyano                                             
8 Mayıs Halit ERGENÇ & KKTC CSO Ensemble - Şef: Rengim GÖKMEN (Stravinsky Askerin Öyküsü)                                                                                                      
11 Mayıs (Kapanış Konseri)  Candida THOMPSON – Raf de KENINCK – Hülya KESER (Keman – Piyano Resitali & Keman – Klarnet – Piyano Trio Konseri)

Bilet Satış Noktaları: Deniz Plaza’ lar (Lefkoşa, Yeni Kent, Gazimağusa, Girne) Dome Hotel Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişi.                                                             Online Bilet: biletfest.com   Ayrıntılar: Facebook/ instegram/ bellapaisspringmusicfestival

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