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15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Pamir Kolat & Deniz Kuvandık Flüt - Piyano Resitali var

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15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde bu akşam Pamir Kolat & Deniz Kuvandık Flüt - Piyano Resitali yer alacak. Bellapais Manastırı’ndaki konser sat 20.30’da başlayacak.
15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Pamir Kolat & Deniz Kuvandık Flüt - Piyano Resitali var

11 Nisan’da dünyaca ünlü orkestra şefi Josef Suilen yönetiminde ve piyanist Emre Yavuz’ un solist olarak yer aldığı KKTC CSO Konseri ile açılışı gerçekleştirilen festivalde, 16 Nisan’da Tango & Beyond ve 20 Nisan’da ise ünlü oyuncu Meltem Cumbul sahne aldığı Sand & Chopin sahne performansı sunmuştu.

11 Mayıs’ a kadar devam edecek festivalde, 26 Nisan Cuma akşamı dünyaca ünlü Polonyalı piyanist Marek Drewnowski, Chopin Solistleri eşliğinde sahne alacak.                                                                                                       

27 Nisan Cumartesi akşamı müzik tarihinde onlarca besteci tarafından yazılmış örnekleri arasında başyapıt olarak kabul edilen Pergolesi’nin Stabat Mater’i soprano İrem Kırgız, Alto Elif Canbazoğlu ve Ancora Ensemble yorumuyla Bellapais Manastırı’nda dinlenebilecek.

3 Mayıs Cuma akşamının konukları Ankara Devlet Operası solist sanatçısı 3 tenor Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar ve piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan eşliğinde izleyici ile buluşacak.

8 Mayıs Çarşamba akşamı Kıbrıs’ta ilk kez hayranlarıyla buluşacak ünlü sanatçı Halit Ergenç, ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki KKTC CSO Ensemble ile birlikte Igor Stravinsky’nin Askerin Öyküsü yapıtında sahne alacak. Yazar Ferdinand Ramuz tarafından kaleme alınan ve Stravinsky’nin 1918 yılında bestelediği “L’Histoire du Soldat-Askerin Öyküsü”nde Anlatıcı, Asker ve Şeytan olmak üzere 3 karakteri canlandıracak ünlü oyuncu Halit Ergenç, festivale özel olarak ilk kez bu projede yer alacak.

11 Mayıs Cumartesi akşamı Festival Kapanış Konseri’nde ise Amsterdam Sinfonietta’nın şefi ve lideri dünyaca ünlü İskoç keman sanatçısı Candida Thompson, kariyerini Hollanda’da sürdüren piyanist Hülya Keser ve Belçikalı ünlü klarinet sanatçısı Raf de Keninck eşliğinde Kıbrıs’ta ilk kez sahne alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 15’incisini düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali; Cumhurbaşkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde ve katkılarıyla, Telsim Vodafone, Rocks Hotel ve Deniz Plaza’nın ana sponsorluğunda, Major Group, Bellapais Gardens, Kybele Turizm ve Huzur Ağaç’ın katkılarıyla ve Telsim Vodafone’un iletişim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

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