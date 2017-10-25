15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Ayşegül Koca gitar resitali

15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde yarın akşam Gitar virtüözü Ayşegül Koca’nın sunacağı Gitar Resitali yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, katıldığı birçok uluslararası yarışmada ödül kazanan ve 15 farklı ülkede verdiği konserlerle adını duyuran Gitar virtüözü Ayşegül Koca festivalde sunacağı resitalinde Domoniconi’nin Op.19 Koyunbaba yapıtı başta olmak üzere Mangore, Torrabo, Fossa, Albeniz ve Giuliani’nin Klasik Gitar için besteledikleri en seçkin yapıtlarını ve 2 Anonim Türkü’yü Kıbrıslı sanatseverler için yorumlayacak.

Ayşegül Koca ayrıca 27 Ekim Cuma günü saat 14.00’ den itibaren YDÜ Müzik Öğretmenliği Bölümünde tüm gitaristlere açık bir masterclass gerçekleştirecek.

Festival 30 Ekim’ de Tanini Trio Konseri ile devam edecek.

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin bu yıl 15’incisi Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda ve Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliğinde, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Rocks Hotel, Deniz Plaza ve Bellapais Gardens’ın katkılarıyla 4 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Tüm Konserler Bellapais’ te yer alacak ve saat 20.30’ da başlayacak.

Konserlere giriş 40 TL den biletli olacak; Deniz Plazalar, Dome Hotel, Bellapais Giriş, Kybele, BellapaisGardens ve Konser Girişinden temin edilebilecek.

Ayrıntılı Bilgi, International North Cyprus Music Festival’in Facebook sayfasından edinilebilecek.