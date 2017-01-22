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15 Yaşında Genç Kız Kayıp!

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15 Yaşında Genç Kız Kayıp!
Mağusa'da 15 Yaşında genç Kız Kayıp!

Kayıp Şahıs       
21.01.2017 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Burcu ÇELİK (K-15), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen evine dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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