15 Yaşında Genç Kız Kayıp!

Kayıp Şahıs
21.01.2017 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Burcu ÇELİK (K-15), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen evine dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Kayıp Şahıs
21.01.2017 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Burcu ÇELİK (K-15), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen evine dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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