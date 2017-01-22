Mağusa'da 15 Yaşında genç Kız Kayıp!

Kayıp Şahıs

21.01.2017 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Burcu ÇELİK (K-15), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen evine dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.