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15 yaşında hayatını kaybetti!

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Güzelyurt'ta bugün 15 yaşındaki Mahmut Gül bir makinist garajında iş yaptığı sırada aracın motorunun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
15 yaşında hayatını kaybetti!

15 yaşında hayatını kaybetti!

Güzelyurt'ta bugün 15 yaşındaki Mahmut Gül bir makinist garajında iş yaptığı sırada aracın motorunun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt'ta bugün 11.30 sıralarında 15 yaşındaki Mahmut Gül, bir makinist garajında eski bir araç üzerinden parça söktüğü esnada araç motorunun üzerine düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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