15 yaşında Kuzey Kore’den kaçtı, ülkesinde yaşadığı dehşeti anlattı

Kuzey Kore kuşkusuz dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden biri. Lideri Kim Jong Un, sıra dışı görünümü, baskıcı rejimi ve hatta yasadışı politikalarıyla uluslararası basında sık sık gündem oluyor. İşkence ve insan hakları ihlalleri yazılıp çiziliyor, özellikle ülkedeki mahkumların yaşadığı korkunç durum anlatılıyor…

Kuzey Kore’nin en çok merak edilen ülke olmasının nedeni kuşkusuz en az bilinen olması. Genellikle ülkeden kaçanlar daha içeriden bilgi aktarabiliyor ve ülke dinamikleri hakkında bilgi olmamızı sağlıyor.

15 YAŞINDA KUZEY KORE’DEN KAÇTI

En son İngiliz The Sun gazetesi, Kuzey Kore’den henüz 15 yaşındayken kaçan ve bugün 24 yaşında olan Evelyn Jeong ile konuştu. Jeong, Kuzey Kore standartlarına göre iyi bir durumda olduklarını belirtirken, maddi olarak zorluk yaşamadığı bir hayatları olduğunu aktardı. Jeong, “Çin sınırına yakın bir kasabada orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Evimiz oldukça güzeldi. Annem ticaret için Çin ile Kuzey Kore arasında gidip gelen bir iş kadınıydı.” sözleriyle anlattı.

Evelyn Jeong şu anda 24 yaşında

Ancak bir gün Kuzey Kore’de yurt dışından mal satışına yeni kısıtlamalar getirildi ve her şey tepetaklak oldu. Evelyn’in annesi artık fiilen bir kanun kaçağıydı…

Bekar bir anne olarak kızına bakmak için yasadışı bir şekilde sınır geçişlerini yapmaya devam etti. Ancak bir gün Kim Jong-Un’un polisleri onu yakaladı ve ‘cehennem’ dediği hapishaneye götürdü. Evelyn, o anları, gazeteye şöyle anlattı: Bir hükümet minibüsü yanaştı ve adamlar indi, onu kollarından tuttu ve sürükleyerek uzaklaştırdı. O gün eve hiç gelmedi. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Bir ay boyunca hakkında hiçbir şey öğrenemedik.”

İŞKENCE GÖRDÜ, TEHDİT EDİLDİ…

Evelyn’in annesi toplamda dört yılını hapishanede geçirdi. Hapishanede Evelyn’in annesi, Kim’in gizli servisi tarafından dövüldü ve daha fazla işkence tehdidi altında sahte itiraflar imzalamaya zorlandı.

Sonunda serbest bırakıldığında, kendisinin ve Evelyn’in ne pahasına olursa olsun Kuzey Kore’den çıkmasını istedi. 2013’ün sonunda, henüz 15 yaşında olan Evelyn, Hermit Krallığı üzerinden Çin’e kaçmayı başardı. Evelyn, Kuzey Kore’den ilk kez Çin’e geçtiği anları gazeteye şöyle anlattı: Çin, başka bir dünya gibi görünüyordu. Kasabalardaki neon ışıkları karşısında şok oldum. Cennet gibiydi. Ayrıca sürekli sıcak su akıyordu…

Evelyn şimdi Güney Kore’de yaşıyor

Çin’de insanların beyaz pirinç yediklerini, Kuzey Kore’de ise daha ucuz mısır erişteleriyle geçinmeye zorlandıklarını keşfetti. İlk kez ABD filmleri, Güney Kore yapımları izledi.

KOT PANTOLON VE PARLAK RENKLER YASAK

Çin, Kuzey Koreli sürgünler için güvenli olmadığı için, tehlikeli yolculuğuna Laos ve Tayland üzerinden devam etti. Sonunda, 17 yaşında, Colorado’da koruyucu bir aile ile birlikte yaşamak için ABD’ye taşındı. Orada bir Amerikan lisesine gitti ve ilk kez tarçınlı elmalı turta da dahil olmak üzere birçok yiyecek denedi.

Evelyn yıllar sonra annesi ile de bir araya geldi. İkili şu anda Güney Kore’de yaşıyor. Kim Jong-Un rejimi düşene kadar asla Kuzey Kore’ye dönemeyeceğini söylüyor.

‘İNGİLTERE’NİN YERİNİ BİLE BİLMİYORDUM’

Evelyn oradaki hayatıyla ilgili olarak da, “Kuzey Kore’de günlük yaşamda çok fazla kısıtlama var. Saçını boyayamazsın. Moda çok resmi. Herkes siyah beyaz veya bej giyer. Kot pantolon veya parlak renkler göremezsiniz” dedi. Genç kız dış dünya hakkında da en ufak fikirleri olmadan büyüdüklerini belirtirken, “İngiltere’nin nerede olduğunu bile bilmiyordum” dedi. Evelyn, “Hala kafamda bir Kuzey Kore zihinsel haritası var” dedi. “Evimi ve arkadaşlarımı özlüyorum ama bir daha eve gidemeyeceğimi biliyorum.” ifadelerinde bulundu.