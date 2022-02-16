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15 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz İddiası

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15 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz eden H.İ.K, şikâyet üzerine tutuklandı.
15 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz İddiası

15 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz eden H.İ.K, şikâyet üzerine tutuklandı.

4 AY SONRA GELEN ŞİKAYET TUTUKLATTI

Mahkemede olayı aktaran polis zanlının 1 Kasım 20221 tarihinde  saat 22.00 raddelerinde, 15 yaşındaki kız arkadaşını kullanımındaki motosiklete alıp Paşaköy - Aslanköy arasındaki boş bir arazi içerisine götürüp tecavüz ettiğini  şikâyet üzerine zanlının 15 Şubat’ta tutuklandığını kaydetti.

MAHKEMEYE ÇIKARTILDI

Zanlı bugün “küçük çocuğa cinsel tecavüz, alıkoyma, vahim zarar, 16 yaşından küçük çocuğun istismarı ve kadına şiddet” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

BOŞ ARAZİ VE EVDE TECAVÜZ

Polis müştekinin önce boş bir arazide ardında da devam eden günlerde 2 kez evde tecavüze uğradığını ve doktor kontrolüyle kanıtlandığını açıkladı

Müştekinin şikayetçi olduğu başka bir meselenin soruşturması esnasında bu olayın ortaya çıktığını belirten tanık, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler yanında, olay yerinin incelenip fotoğraflanacağına değindikten sonra zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

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