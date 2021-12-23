15 Yaşındaki Çocuk Kayboldu

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 22.12.2021 tarihinde, Işıl Nisa YALÇIN (K-15) Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı açıkladı: 22.12.2021 tarihinde, Işıl Nisa YALÇIN (K-15) Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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