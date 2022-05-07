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15 Yaşındaki Çocuk Kayıp

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
15 Yaşındaki Çocuk Kayıp

06.05.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Tuzluca’da sakin Mariam OMECHENKO(K-15)
kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılıp halen geri dönmemiştir.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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