15 Yaşındaki Çocuk Kayıp

06.05.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Tuzluca’da sakin Mariam OMECHENKO(K-15)
kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılıp halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
06.05.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Tuzluca’da sakin Mariam OMECHENKO(K-15)
kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılıp halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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