  • BIST 7913.13
  • Altın 1753.416
  • Dolar 27.9988
  • Euro 29.5936
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var

15 yaşındaki kıza tecavüze 14 yıl hapis

» »
Lefkoşa’da meydana gelen 16 yaşındaki küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz, cinsel istismar suçlarından yargılanan 49 yaşındaki Fırat Karataç hakkındaki dava karara bağlandı.
15 yaşındaki kıza tecavüze 14 yıl hapis

Lefkoşa Ağır Caza Mahkemesinde yargılanan sanık 14 yıl hapse mahkum edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan Cemaller, olayın 2022 yılı mayıs ayı içerisinde meydana geldiğini söyledi.

 Başkan, sanığın sürekli girip çıktığı yeğenlerinin evinde tanıştığı 15 yaşındaki kızı, etkileyerek, iki  kez tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı, sanığın kendisinden 30 yaş küçük olan çocuğu korumak yerine böyle bir suç işlediğini ifade ederek, “Sanık neredeyse kızı yaşındaki çocuğu 30 yaş farkıyla etkileyerek, iki kez cinsel tecavüzde bulundu. Sanığın avukatı yaşanan olayda zorlama olmadığını, bunun hafifletici etken olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak 16 yaşındaki bir çocuk cinsel deneyimi kavrayacak ve bunu yaşamaya karar verecek yetide değildir. Bu nedenle çocuğun rızası olup olmadığına bakılmaz” dedi. 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçunun yasada ömür boyu hapis cezası öngördüğünü kaydeden Başkan,  bu tür suçların toplum vicdanında yara açtığını ve infialle neden olduğunu belirtti. Başkan Cemaller, ömür boyu hapis öngören böylesi bir suça karşın ciddi, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Başkan, sanığı oy birliği ile 14 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stefanos Stefanu: “Yaraları idame ettiriyor, travmaları yeniden üretiyor”18 Ekim 2023 Çarşamba 12:22
  • Trafik Kazasında Yaralanan Yaya Tedavi Edildi: Soruşturma Sürüyor.18 Ekim 2023 Çarşamba 12:17
  • Polis, KKTC Genelinde Geniş Kapsamlı Asayiş ve Trafik Denetimleri Gerçekleştirdi18 Ekim 2023 Çarşamba 12:12
  • Lefkoşa İnşaat Kazası: İşçi 2,85 Metreden Düşerek Yaralandı18 Ekim 2023 Çarşamba 12:09
  • KKTC'de Yasadışı İkamet: 12 Kişi Tutuklandı.18 Ekim 2023 Çarşamba 12:06
  • Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin TAK ve BRTK temsilcilerinin seçileceği genel kurulu cumartesi yapılıyor18 Ekim 2023 Çarşamba 12:06
  • Çevre Yasasına Aykırı Davranış: Lefke'de Yolda Çöp Atan Şahsa Para Cezası Kesildi.18 Ekim 2023 Çarşamba 12:02
  • Yetkisiz İşletmeden Alkollü İçki Satışı: Hukuki İşlem Başlatıldı.18 Ekim 2023 Çarşamba 11:57
  • Tecavüz Şüphelisi Alet Taşımakla Suçlanıyor18 Ekim 2023 Çarşamba 11:53
  • Tabipler Birliği: Özgür ve adil bir dünya için, insanlık olarak hep birlikte çalışmalıyız18 Ekim 2023 Çarşamba 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti