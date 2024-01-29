15 yaşındaki stajere taciz... İşine son verilip çalışma izni iptal edildi

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Alparslan Yavuz mahkemede detayları aktardı.

Polis, zanlının 31 Aralık 2023 ile 24 Ocak 2024 tarihleri arasında Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonunda staj yapan 15 yaşındaki kızın kalçasını ve kolunu elleyerek çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçunu işleyip kız çocuğuna hitaben “Kalçan ne kadar güzel, çok güzel duruyorsun, seks yapalım, hiç seks yaptın mı?” demek sureti ile de cinsel taciz de bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 24 Ocak 2024 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, olay yerinden kamera görüntüsü ve alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının aleyhinde bir gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının Avukatı polise, şikayetin neden bir ay sonra yapıldığını sordu. Polis ise daha önce sözlü taciz ettiğini, 24 Ocak 2024 tarihinde ise kalçası ve omzunu elleyip, “Çok güzel duruyorsun” dediğini, müştekinin ilk şikayetini orada çalışan bir kadına yaptığını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 4 gün süreyle tutuklama emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde iş yeri sahibinden ve çalışanlardan ifade temin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının iş vereninin ifadesinde olayı duyduktan sonra zanlı ile konuştuğunu, onun da “yanlışlıkla elim beline ve kalçasına değmiş olabilir” şeklinde cevap verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca olayın olduğu esnada bir müşterinin salonda bulunduğunu ancak o esnada saçı yıkandığı için su sesinden bir şey duymadığını ve arkasının dönük olduğu için bir şey görmediğini söylediğini aktardı.

Polis, güvenlik kameralarının incelendiğini ancak görüş açısının kısıtlı olduğunu, bu nedenle taciz olayını göremediklerini ifade etti.

Polis, ancak müştekinin ifadesinde belirttiği yer ve saatte zanlı ile genç kızın salonda yan yana olduklarının kameralara yansıdığını belirtti.

Polis, müştekinin ifadesinde olay yaşandıktan sonra yukarı çıkıp, bir çalışana olayı anlattığını söylediğini hatırlattı ve kamera görüntülerinde de zanlının yanından ayrılıp, yukarı çıktığının görüldüğünü belirtti.

Polis memuru, zanlının işine son verildiğini, çalışma izninin iptal edileceğini de dile getirdi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin eşinin hamile olduğunu, olayla ilgili görüntü olmadığını, sadece müştekinin beyanının olduğunu ifade ederek, tutuksuz yargı kararı verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının ülkedeki yasal statüsünün devam ettiğini, mahkemeye sunulan olgularda kaçabileceğine dair bir iddia ortaya konmadığını dikkate alarak, 80 bin TL yatırması, 4 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.