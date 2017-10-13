15 yaşındaki Yanbayava bulundu

Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin 15 yaşındaki Nurhana Yanbayava ile ilgili açıklamada bulunan Polis Basın Subaylığı, küçük kızın bulunduğunu duyurdu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin 15 yaşındaki Nurhana Yanbayava ile ilgili açıklamada bulunan Polis Basın Subaylığı, küçük kızın bulunduğunu duyurdu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
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