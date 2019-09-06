35 yaşındaki Alman avukat Jan Stroh, ‘Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında büyük ödülü kazanmak için tam 15 yıl boyunca hazırlandı. 1047 bölümün tekini dahi kaçırmadan izleyen ve sonunda yarışmaya katılmaya hak kazanan genç avukat, 1 milyon euro değerindeki ödülü aldı.