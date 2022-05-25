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15 yıl sonra bir ilk! Çavuşoğlu ve İsrailli mevkidaşından önemli açıklamalar

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15 yıl sonra bir ilk! Çavuşoğlu ve İsrailli mevkidaşından önemli açıklamalar
15 yıl sonra bir ilk! Çavuşoğlu ve İsrailli mevkidaşından önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail’e gidecek ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüştü.

Bakanların ikili ve heyetler arası görüşmeleri sonrası ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Çavuşoğlu, toplantıda, “Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir” dedi.

Çavuşoğlu “Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ise “Türkiye, İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz” dedi.

Lapid Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail ve Türkiye’nin ilişkilerinde “iniş çıkışların” ardından yeni bir sayfa açtığını ve ekonomik ortaklıkları genişletmek için çalıştıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenledikleri ortak basın toplantısında Lapid, “Amaç iş dünyası ve bireyler arasında ekonomik ve sivil bir işbirliğini, iki ülkenin bölgesel ve küresel avantajlarını salgın ve siyasi gerilim dönemlerinde bile iki ülkenin çıkarına olacak şekilde kurmak ve genişletmek” dedi.

Lapid, Türkiye ve İsrail’in yeni bir sivil havacılık anlaşmasına yönelik çalışmaya başlayacağını da açıkladı.

Çavuşoğlu ise Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin Filistin sorununun barışçıl çözümüne fayda sağlayacağını ifade etti.

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