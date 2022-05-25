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15 yıl sonra ilk ziyaret: Çavuşoğlu, İsrail'de mevkidaşı Lapid'le görüştü

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"Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir
15 yıl sonra ilk ziyaret: Çavuşoğlu, İsrail'de mevkidaşı Lapid'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirerek İsrail'e gitti. Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, normalleşme sürecinin devam ettiği İsrail'e ziyarette bulundu. Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun basın toplantısından öne çıkan açıklamaları şöyle: 

"Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak birbirlerine en çok ticaret yapan ülkeler arasında.

"Covid-19 ve geçmişimizdeki farklılıklar gibi zorluklara ticaret hacmimiz artmaya devam etmiştir. Ticaret hacmini artırmaya da kararlıyız."

"İsraille pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir."

"Daha fazla turisti farklı şehirlere bekliyoruz."

"Tabii ki Kudüs ile ilgili olarak hassasiyetleri paylaştım. Biz aramızdaki bağların normalleşmesini, bu sürecin barışçıl olarak sonuçlanmasına da faydası olacağına inanıyoruz. Biz Türkiye olarak her zaman yapıcı bir rol oynadık, Türkiye bu konuda da sorumluluğa hazırız."

"Sizin de Türkiye'ye ziyaretinizi bekliyorum."

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ise açıklamalarında Lapid, " Türkiye, İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz." dedi.

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