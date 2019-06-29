15 yıldır aranan Kıbrıslı Türk Larnaka’da tutuklandı

Politis gazetesi, ismini vermediği Güzelyurt’ta ikamet eden 44 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün geçtiğimiz Perşembe Güney Lefkoşa’daki trafik kontrolü sırasında, 2004 yılından bu yana hakkında tutuklama emrinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklandığını yazdı.

Gazete, söz konusu Kıbrıslı Türk’ün, daha önce bu suçtan hapis cezası alan Türk kökenli iki kişiyle ilgili sahte pasaport düzenleme olayına karıştığının görüldüğünü belirtti.

Habere göre, Larnaka Mahkemesi dün, 44 yaşındaki Kıbrıslı Türk hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.