15 yıllık soruna tek cümlelik cevap

İzmir Gaziemir’de yaklaşık 15 yıldır gömülü olan nükleer atıklara ilişkin tartışmalar sürüyor. Nükleer Düzenleme Kurum, yıllardır çözüm bulunamayan atıklara ilişkin “İlgili kurumlarla çalışmalar yürütülmektedir” dedi. Başvuruyu yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Halen bana tek satırlık bir şey yazıyorlar. 'İlgili kurumlar gerekli çalışmayı yürütüyor'’ diye. Hangi adımları attınız? Cevaplar gayri ciddi. Ciddiyete davet ediyorum. Temizleyecek olanlar hedef saptırıyor" dedi.

Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanı Sabri Hızarcı imzasıyla Gaziemir Belediyesi'ne gönderilen yazıda, "İlgi yazınız incelenmiştir. İlgi yazınızda belirtilen Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Emrez Mahallesi'nde bulunan fabrika sahasının çevresel iyileştirme faaliyetleri kapsamında ilgili kurumlarla çalışmalar yürütülmektedir. Konuya ilişkin gelişmelerin ilgili kurumlarca bildirileceği değerlendirilmektedir" denildi.

CEVAPLAR GAYRİ CİDDİ

Belediye tarafından 25 Nisan'da yapılan başvuruya 19 gün sonra verilen yanıtın gayriciddi olduğunu savunan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise duruma tepki gösterdi. Arda, 70 dönümlük alanda normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon tespit edildiğini belirterek şunları söyledi: "Beni laf ebeliği yapmakla suçluyorlar. Ancak esas kendileri yapıyor. Temizleyecek olanlar hedef saptırıyor. Resmi yazıyla sorayım dedim. Bizi ikna etsinler. Ne tür bir çalışma var, hangi aşamada? 'Resmi yazıma ciddi bir cevap verirler' diye düşündüm. Halen bana tek satırlık bir şey yazıyorlar. Hangi adımları attınız? Bir İzmir milletvekili 'Tarihin en büyük cezasını kestik' diyor. Tahsil ettiniz mi etmediniz mi? Makbuzu gönderin. Tahsil edilmemiş cezanın anlamı yok. Cevaplar gayri ciddi. Ciddiyete davet ediyorum."

Alanın temizlenmesi için yeniden çağrı yapan Arda şöyle konuştu:

"Kurşun çubuklar, nükleer atıklar ülkeye nasıl sokuldu, hangi yolla geldi? Hurdacıdan aldığını söylüyorlar. Kimdir bunlar biliniyor. Bu tip atıkların üste para verilerek ülkelere sokulduğu söyleniyor. Ortada başka hesaplar mı dönüyor? Bunun üstüne dahi gitmiyorlar. Her şeyin altında kaldılar. Nükleer atıklar nereden geldi? Bu iki meseleye cevap versinler. Temizlemenin maliyet bahanesi var belki ama bunların yok. 5 milyon 200 bin lira ceza makbuzu nerede?"