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150 bin işçinin grev kararı üzerine Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası lokavt kararı aldı

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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde zam oranı üzerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev ilan edilmesinin ardından lokavt kararı aldıklarını açıkladı.
150 bin işçinin grev kararı üzerine Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası lokavt kararı aldı

MESS üyesi olan Türk Traktör, TOFAŞ, Borusan Mannesmann, Aygaz, Ford Otomotiv ve Otokar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptıkları açıklamalarda, görüşmelerin halen devam ettiğini belirterek, lokavt uygulama tarihinin sonradan belirleneceği vurgulandı.

Açıklamada, "Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası’nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiği şirketimize bildirilmiştir" denildi.

Yapılan görüşmelerde, yüzde 8'lik zam teklif edilmiş ve 130 bin işçiyi temsil eden sendikalar bu oranı kabul etmeyerek, greve gitme kararı almıştı. Pazar günü binlerce kişinin katıldığı bir eylem düzenlenmişti.

Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada taleplerinin karşılanmaması halinde 5 Şubat'ta greve gideceklerini söyledi.

Daha sonra zam teklifi yüzde 10'a yükseltilmişti. Ancak bu oran üzerinden yürütülen görüşmeler de başarısız oldu ve grev kararı alındı.

Türk Metal ve Özçelik-İş, ilk altı ay için yüzde 26; Birleşik Metal-İş ise yüzde 34 ücret artışı talep istiyor.

Lokavt nedir?

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası uyarınca işverene tanınan bir hak.

Yasaya göre, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekilinin kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmalarına lokavt deniyor.

Lokavt süresince işçilerin iş sözleşmeleri de askıya alınmış oluyor.

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