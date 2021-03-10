150 Euro alması gerekirken 2400 doları aldı

M.M. 09.03.2021 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmış olup, S.C. ise aranmaktadır

05.03.2021 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bankaya giden S.C.(E-22)’nin moneygram para transferi sisteminden para almak için evrak doldurduktan sonra, kendisine gönderilen 150 Euro nakit para yerine, banka görevlisi tarafından hatalı işlemi sonucunda kendisine ödenen 2400 Dolar parayı alıp çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.M. 09.03.2021 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmış olup, S.C. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.