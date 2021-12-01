  • BIST 1.855,24
  • Altın 751.10455
  • Dolar 13.1989
  • Euro 14.9414
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

150 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

» »
İsrail polisinin eşlik ettiği 150 kadar fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
150 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği 150 kadar fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisi korumasındaki 150 kadar fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini açıkladı.

İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grupların, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı ifade edilen açıklamaya göre, öğleden sonra ikinci bir grubun da baskın düzenlemesi bekleniyor.

Hanuka Bayramı'nın kutlanacağı göne kadar baskınlar artabilir

Yahudi takvimine göre Hanuka (Işık) Bayramı'nın kutlandığı pazar gününe kadar fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarında artış yaşanması bekleniyor.

Dün ve önceki gün de çok sayıda fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresi'nin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor28 Kasım 2021 Pazar 22:35
  • İran İle Nükleer Görüşmelerin Yedinci Turu Yarın Başlıyor28 Kasım 2021 Pazar 14:38
  • İsrail'in Filistinli Çocuğu 'Planlayarak Öldürdüğü' Şüphesi27 Kasım 2021 Cumartesi 19:41
  • İran doğalgaz tüketimindeki aşırı artış nedeniyle gaz ithalatçısı durumuna gelebilir26 Kasım 2021 Cuma 12:14
  • Taliban’dan sonra “Afgan kızı” İtalya’ya tahliye oldu26 Kasım 2021 Cuma 11:25
  • Türkiye'nin gönderdiği ders kitapları Suriye'de yakıldı26 Kasım 2021 Cuma 10:36
  • İran'da resmi web sitelerine siber saldırı25 Kasım 2021 Perşembe 13:22
  • Dünya İsrail’in üçüncü doz aşılamasından ne öğrenebilir: Vakalarda büyük düşüş!24 Kasım 2021 Çarşamba 15:32
  • İsrail'den "İran'ın nükleer anlaşması bizi bağlamaz" mesajı23 Kasım 2021 Salı 13:35
  • Tahran'da "binlerce insan hayatını kaybeti"!22 Kasım 2021 Pazartesi 20:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti