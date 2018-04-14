  • BIST 109.604
  • Altın 177,334
  • Dolar 4,0940
  • Euro 5,0536
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

150 Kıbrıslı Türk ve Rum’dan liderlere çağrı

» »
“Guterres çerçevesini ve gayrı resmi belgesini kabul ettiğinizi, uluslararası konferansa hazır olduğunuzu açıklayın”
150 Kıbrıslı Türk ve Rum’dan liderlere çağrı

Kıbrıslı Türk ve Rum 150 kişinin, 16 Nisan’daki yemek vesilesiyle Cumhurbaşkanı Mustafa Aknıcı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “Guterres Çerçevesi’ni ve Genel Sekreter’in gayrı resmi belgesini, olduğu ve Genel Sekreter’in yorumladığı gibi kabul ettiklerini, Güvenlik ve Garantiler için Uluslararası konferansa hazır olduklarını açıklama” çağrısı yaptığı haber verildi.

Fileleftheros haberi “Vatandaşlar İki Lidere Baskı Yapıyor… Kıbrıs Sorununun Çözümü-Yeniden Birleşmesi İçin Zamanın Tehlikeli Biçimde Daraldığını Değerlendiriyorlar” başlık ve spotlarıyla aktardı.
Habere göre, bu çağrının altına imza atanlar arasında şu isimler var: 

“Rum Yönetimi eski başkanlarından Yorgos Vasiliu, eski bakan A. Dimitriu, eski sözcü Mihalis Papapetru, Stavros Malas, Tumazos Çelebis, eski DİSİ Milletvekili Hristos Purguridis, Keti Kliridis, Nobel ödülü sahibi Hristoforos Pissaridsi, Aleksandra Galanu, Takis Hacitimitriu, Pandora Çerioti, Rita Severi, Kıbrıslı Türk siyasetçi Murat Kanatlı, Ali Erel, Ahmet An, eski “Girne Belediye Başkanı” Glafkos Kariolu, Takis Konis, Manthos Mavrommatis, eski büyükelçi Yosif Yosif.”

Kıbrıs sorununun çözümü-yeniden birleşmesi için zamanın tehlikeli biçimde daraldığı ve çok kötü gelişmelerin belirtileri bulunduğu görüşü ortaya konulan metinde iki lidere “durgunluk sahnesini tersine çevirip, iki bölgeli, iki toplumlu, iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federasyon yolunu açacak inisiyatifler almaları” çağrısı yapılıyor. Liderlerden, vatandaşlara ve uluslararası topluma karşı borçlarını üstlenip karşılıklı tavizler vererek kısa zaman içerisinde kapsamlı anlaşmaya varmaları isteniyor. 

Gazeteye göre çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:
“Yapılması gereken çok somuttur: Diğer şeyler (hidrokarbon sondajları) ortamı yine zehirleyip yeni bir krize sürüklemeden önce Guterres Çerçevesi’ni ve Gayrı Resmî Belgesi’ni olduğu gibi ve Genel Sekreter’in yorumladığı şekilde kabul ettiklerini, Güvenlik ve Garantiler için uluslararası konferansa hazır olduklarını beyan etmeleri. Yukarıda sayılanlar temelinde Kıbrıs sorununun ana parametreleri çözülmüş olacak ve askıda kalan daha az önemli konuların göğüslenmesine yeterli zaman kalacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AKINCI VE ÖZGÜRGÜN GERGİNLİĞİ14 Nisan 2018 Cumartesi 06:45
  • Harmancı: “KKTC’de gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığı mahkeme tarafından tespit edildi”13 Nisan 2018 Cuma 19:30
  • Şahali: “Olağanüstü koşullarda yaşanabileceklere karşı tedbir alındı”13 Nisan 2018 Cuma 17:46
  • Özyiğit: “Okul ücretlerinin TL’ye endekslenmesi gündemde”13 Nisan 2018 Cuma 17:21
  • Kıbrıslı Rumların KKTC ve Türkiye’deki kredi kartı harcamaları13 Nisan 2018 Cuma 17:07
  • Yerli ürünler temiz, ithal ürünlerin 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı13 Nisan 2018 Cuma 16:49
  • KSP: “Britanya’nın Kıbrıs adasındaki üsleri derhal kapatılmalıdır”13 Nisan 2018 Cuma 16:48
  • Gürcafer, hükümeti yükselen döviz karşısında acil önlem almaya çağırdı13 Nisan 2018 Cuma 16:45
  • 10. Mormenekşe Enginar Festivali 27, 28 ve 29 Nisan’da...13 Nisan 2018 Cuma 16:43
  • “13. Geleneksel Çilek Festivali” 28 Nisan’da başlıyor13 Nisan 2018 Cuma 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti