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150 lira için arkadaşını öldürdü

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150 lira için arkadaşını öldürdü
150 lira için arkadaşını öldürdü

Van'da bir kişi, 150 lira alacağı olduğu arkadaşını bu nedenle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Van'ın İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 19 Ocak Pazar günü 28 yaşındaki Kemal Kiye ile 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Kiye, 25 yaşındaki Ümit Orta'yı bıçakla yaraladı. Ümit Orta, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Orta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kemal Kiye'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kiye emniyetteki ifadesinde, Orta'nın arkadaşı olduğunu, borç olarak verdiği 150 TL'yi uzun süredir ödemediğini söyledi. Kiye, olay günü sabah saatlerinde bu nedenle tartıştıklarını, akşam da evine gelen Ümit Orta'nın kendisine küfretmesi üzerine bıçakladığını ifade etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kemal Kiye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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