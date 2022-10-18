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150 milyon yıllık dinozor fosili açık artırmaya çıkıyor

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3 metre uzunluğundaki dinozor fosili Zephyr, Fransa'da açık artırmaya çıkıyor.
150 milyon yıllık dinozor fosili açık artırmaya çıkıyor

150 milyon yıllık dinozor fosili Zéphyr, 20 Ekim’de yapılacak müzayedede açık artırma ile Paris'te satılacak.

 

400.000 ila 500.000 Euro arasında bir bedele satılması beklenen dinozor fosili, iguanodon ailesinin bir parçası ve 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Colorado’da bir yol yapımı sırasında keşfedildi.


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Paleontologlardan oluşan bir ekip tarafından dikkatlice %70’i tamamlanan iskelet olağanüstü bir korunmuş durumda. Ayrıca kalçalarında ve sırt bölgesinde birkaç fosilleşmiş tendonu var.

Paleontoloji uzmanı Lacopo Briano, “Genellikle çok nadiren deri izlerimiz olur” diyor. Zephyr üç metre uzunluğunda ve 1.30 metre yüksekliğinde.

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