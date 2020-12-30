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1500 TL destek kimlere ödendi? Ödemeyi kimler alamadı? İşte detaylar...

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1500 TL destek kimlere ödendi? Ödemeyi kimler alamadı? İşte detaylar...
1500 TL destek kimlere ödendi? Ödemeyi kimler alamadı? İşte detaylar...

1500 TL destek kimlere ödendi? Ödemeyi kimler alamadı? İşte detaylar... (VİDEO HABER)

Sendikacı Devrim Barçın Çalışma Bakanlığı tarafından bugün Otellerin ve Kumarhanelerin, Turizm ve Seyahat Acentelerinin çalışanlarına ödenmek üzerine işverene verilen v.d. yapılan ödemeler ile ilgili NET açıklamalar yaptı.

Tüm ÖZEL sektöre ödeme YAPILMADIĞINI madde madde açıkladı.

İşte detaylar...

 

Devrim Barçın Çalışma Bakanlığı tarafından bugün Otellerin ve Kumarhanelerin, Turizm ve Seyahat Acentelerinin...

Detay Kibris paylaştı: 30 Aralık 2020 Çarşamba

 

 

 

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