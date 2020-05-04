1500 TL destek ödemeleri bugün başlıyor

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’nundan yapılacak bin 500 TL’lik destek ödemeleri bugün başlıyor.

17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’nundan yapılacak 1500 TL destek ödemeleri için İhtiyat Sandığı Dairesi personeli haftasonu ek mesai yaparak çalışmalarını tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı Dairesi personelini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

1500 TL’lik ücret desteği için şuana kadar 56 bin başvuru alındığını belirten Bakan Sucuoğlu, bugünden itibaren ödenmeye başlanacak destekle ilgili çalışmaların tamamlanması amacıyla görevi başında bulunan İhtiyat Sandığı Dairesi personeline, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sucuoğlu, ücret desteği başvurularının 8 Mayıs Cuma gününe kadar alınmaya devam edeceğini de anımsattı.