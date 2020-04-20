1500 TL müracaat için verilen "link" hata veriyor.

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Başvurular on line olacaktı ama dairelerin önü de kalabalık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında ücret desteği almaya hak sahibi olan çalışanların işverenleri, 1500 TL Ücret Desteği için İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinde yer alan “1,500 TL Destek Başvuru’’ kısmından, ONLINE başvuru yapabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren ihtiyat.gov.ct. tr adresinde aktif olacak portala, işverenler 21 gün boyunca çalışanları ve kendileri için müracaat edebilecek.

İşverenler tarafından yapılacak başvuruda, tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek 1500 TL, başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına bankaya yatırılacak.