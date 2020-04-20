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1500 TL müracaat için verilen "link" hata veriyor

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1500 TL müracaat için verilen "link" hata veriyor
1500 TL müracaat için verilen "link" hata veriyor

1500 TL müracaat için verilen "link" hata veriyor.

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Başvurular on line olacaktı ama dairelerin önü de kalabalık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü  kapsamında ücret desteği almaya hak sahibi olan çalışanların işverenleri, 1500 TL Ücret Desteği için İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinde yer alan “1,500 TL Destek Başvuru’’ kısmından, ONLINE başvuru yapabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren ihtiyat.gov.ct. tr adresinde aktif olacak portala, işverenler  21 gün boyunca  çalışanları ve kendileri için müracaat edebilecek.

İşverenler tarafından yapılacak başvuruda, tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek  1500 TL, başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı  çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına  bankaya yatırılacak.

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