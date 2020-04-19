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1500 TL Ücret Desteği’ne başvurular yarın başlıyor.

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1500 TL Ücret Desteği’ne başvurular yarın başlıyor.
1500 TL Ücret Desteği’ne başvurular yarın başlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü  kapsamında ücret desteği almaya hak sahibi olan çalışanların işverenleri, 1500 TL Ücret Desteği için İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinde yer alan “1,500 TL Destek Başvuru’’ kısmından, ONLINE başvuru yapabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan (yarın) tarihinden itibaren ihtiyat.gov.ct. tr adresinde aktif olacak portala, işverenler  21 gün boyunca  çalışanları ve kendileri için müracaat edebilecek.

İşverenler tarafından yapılacak başvuruda, tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek  1500 TL, başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı  çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına  bankaya yatırılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 1500 TL Ücret Desteği’ne nasıl başvurulacağı konusunda kamu spotu hazırlanmış ve  bakanlığın  sosyal medya hesapları  başta olmak üzere yazılı ve görsel medyada paylaşılmaya başlanmıştır.

Vatandaşlarımız, 1500 TL ücret desteği ile ilgili sorularını da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait sosyal medya hesaplarından  bakanlığımıza iletebilirler.”

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