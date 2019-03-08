1500 TL'ye kadar en iyi telefonlar

Muhtemelen giriş segmentine hitap eden bu uygun fiyatlı modeller, önümüzdeki aylarda yapacağımız 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar listemize gireceklerdi. Fakat şimdilik eski modellerle idare etmek zorundayız.
Mart ayı için hazırladığımız 1500 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar listemizde, geçtiğimiz aylara göre çok fazla değişim bulunmuyor. Malum, döviz kurları çok fazla oynamadı. Üreticiler ya da ithalatçılar da fiyatlarda hatırı sayılır indirimler yapmadıkları için fiyat seviyeleri aynı kaldı.
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Bizler yine de her ay olduğu gibi bu ay da 1500 TL altına alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar listesi ile karşınızdayız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri 1500 TL altı akıllı telefon tavsiyelerimiz ile başbaşa bırakalım.
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Xiaomi Mi A2 Lite
Yonga Seti: Snapdragon 625
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 12MP + 5MP / 5MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1250 TL
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Samsung Galaxy J6 Plus
Yonga Seti: Snapdragon 425
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 720 x 1480 px 6.0 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 3300 mAh
Ortalama Fiyatı: 1300 TL
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Galaxy C7 Pro
Yonga Seti: Snapdragon 626
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 1920 px 5.7 inç
Kamera: 16MP / 16MP
Batarya: 3300 mAh
Ortalama Fiyatı: 1499 TL
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LG Q6
Yonga Seti: Snapdragon 435
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2160 px 5.5 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1300 TL
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Xiaomi Redmi 5 Plus
Yonga Seti: Snapdragon 625
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2160 px 5.99 inç
Kamera: 12MP / 5MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1240 TL
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