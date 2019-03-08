1500 TL'ye kadar en iyi telefonlar

Tüm teknoloji dünyasının merakla beklediği Mobil Dünya Kongresi geçtiğimiz günlerde sona erdi. MWC geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi hayli hareketli geçti. Genel itibariyle kalburüstü modellerin tanıtıldığı etkinlikte, giriş segmentine hitap eden bir kaç

Muhtemelen giriş segmentine hitap eden bu uygun fiyatlı modeller, önümüzdeki aylarda yapacağımız 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar listemize gireceklerdi. Fakat şimdilik eski modellerle idare etmek zorundayız.

Mart ayı için hazırladığımız 1500 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar listemizde, geçtiğimiz aylara göre çok fazla değişim bulunmuyor. Malum, döviz kurları çok fazla oynamadı. Üreticiler ya da ithalatçılar da fiyatlarda hatırı sayılır indirimler yapmadıkları için fiyat seviyeleri aynı kaldı.

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Bizler yine de her ay olduğu gibi bu ay da 1500 TL altına alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar listesi ile karşınızdayız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri 1500 TL altı akıllı telefon tavsiyelerimiz ile başbaşa bırakalım.

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Xiaomi Mi A2 Lite

Yonga Seti: Snapdragon 625

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç

Kamera: 12MP + 5MP / 5MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1250 TL

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Samsung Galaxy J6 Plus

Yonga Seti: Snapdragon 425

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 720 x 1480 px 6.0 inç

Kamera: 13MP + 5MP / 8MP

Batarya: 3300 mAh

Ortalama Fiyatı: 1300 TL

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Galaxy C7 Pro

Yonga Seti: Snapdragon 626

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 1920 px 5.7 inç

Kamera: 16MP / 16MP

Batarya: 3300 mAh

Ortalama Fiyatı: 1499 TL

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LG Q6

Yonga Seti: Snapdragon 435

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2160 px 5.5 inç

Kamera: 13MP / 5MP

Batarya: 3000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1300 TL

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Xiaomi Redmi 5 Plus

Yonga Seti: Snapdragon 625

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2160 px 5.99 inç

Kamera: 12MP / 5MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1240 TL