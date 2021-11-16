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150W Süper Hızlı Şarj Teknolojisi Geliyor!

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Son iki yılda hızlı şarj teknolojisi oldukça hızlı gelişiyor. 125W şarj aleti henüz tanıtılmışken ilginç bir iddia geldi.
150W Süper Hızlı Şarj Teknolojisi Geliyor!

Teknolojik gelişmelerle beraber akıllı telefon dünyası da gelişiyor. Akıllı telefon dünyası ilk olarak 2015’te 100W ile tanışmıştı ve 2020 yılında yaygın olarak kullanılmıştı. 2021’de ise bu devrim Redmi Note 11 Pro Plus ve Xiaomi Mix 4‘deki 120W hızlı şarjlarla devam etti. Geçtiğimiz Temmuz ayında OPPO125W süper şarj teknolojisini tanıtmıştı. Ancak gelişmeler bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

 

150W hızlı şarj aleti ile ilgili ayrıntılar 2022’de netleşecek

Hızlı şarj teknolojisi tüm hızıyla gelişmeye devam ediyor. Son olarak devrim niteliğinde 125W hızlı şarj teknolojisi‘ni şaşkınlıkla takip ederken ilginç bir iddia geldi. Bu iddia, akıllı telefonlardaki teknolojik gelişmeleri önceden sızdırmasıyla ünlü Makul Sharma‘dan geldi. Sharma, Digital Chat Station adlı kullanıcın webio.com üzerinden attığı mesajı paylaşarak 150W hızlı şarjların yakında geleceğini duyurdu. Bu gelişmenin hangi teknoloji şirketi tarafından gerçekleştiği ise henüz belirtilmedi.

2022’de Realme GT 2 Pro, OPPO Find X4 serisi, OnePlus 10 Pro, OPPO N serisi ve Reno 8 Pro modellerinde 125W hızlı şarj olacak. OnePlus 10 Pro tanıtımında şirketin iddiasına göre 125W, 20 dakikada telefonları yüzde 100 şarj edecek. Hal böyleyken 150W’ın ne kadar sürede şarj edeceği şimdiden meraklandırıyor.

Diğer taraftan pile olumsuz etkisi ise düşündürücü

Şarj sürelerinin kısalması kullanıcılar için olumlu bir gelişme olsa da pil sağlığının ne olacağı konusunda endişeler var. Günümüzde telefonlarda kullanılan piller için hızlı şarj zaman içerisinde pilin ömrüne büyük ölçüde zarar verir. Xiaomi ve OPPO’nun 120W ve 125W hızlı şarj aletlerinde iki yıl içinde yüzde 20’lik bir bozulma olacağı tahmin ediliyor. Xiaomi iletişim başkanı Daniel Desjarlais şöyle söylemişti;

Genel olarak, test ettiğimiz pillerle bu düzeyde şarj için 800 şarj döngüsünden sonra hala yüzde 80 pil sağlığına sahip olacaksınız. Şimdi, bu yüzde 20 kulağa ‘Ne!, yüzde 20 mi kaybediyorum?’ gibi geliyor. Ancak bu temelde tüm şarj teknolojilerinde oldukça standart. 800 döngü, çoğu insan için kabaca iki yıl olacak. Yani bu oldukça sağlam.

125W için yüzde 20’lik kayıptan söz edilirken 150W’lık şarj aletlerinin pillerde ne kadar hasar bırakacağı merak konusu.

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