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153 Acil Servis 3 Yeni Ambulansı Daha Filosuna Ekledi

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153 Acil Servis 3 Yeni Ambulansı Daha Filosuna Ekledi
153 Acil Servis 3 Yeni Ambulansı Daha Filosuna Ekledi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin Ortak Hizmeti 153 Acil Servis, Hayati Öneme Sahip Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetlerinde Daha Hızlı ve Etkin Müdahale İmkanı Sağlamak için Ambulans Sayısını Arttırdı.  Böylece 153 Acil Servis’e Ait Ambulans Sayısı 14’e Çıkarıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Koray Kadam Tarafından Yapılan Açıklamada, Tüm Bölgelerde Hizmet Veren 153 Acil Servis’e 3 Yeni Ambulans Alımı ile Araç Filosunun Genişletilirken, Yenilenmesinin de Hedeflendiği Bildirildi.

Tam Donanımlı Ambulanslar Her  Bölgede Hizmette

Uzm. Dr. Koray Kadam açıklamalarında, ülkemizin acil sağlık sistemi içerisinde yer alan, şehir merkezleri ve şehir dışındaki vakalara en hızlı ve güvenilir biçimde ulaşmayı hedefleyen 153 Acil Servis’in, bünyesine kattığı son teknolojiyle donatılmış 3 yeni ambulans ile her bölgede aktif hizmet verdiğini söyledi.  Uzman Dr. Koray Kadam Lefkoşa, Girne, Gazi Mağusa, Güzelyurt, Bafra ve Ercan’da konuşlanan ambulansların, mobil solunum cihazı ve defibrilatör dahil her türlü donanıma sahip olduğunu ifade etti.

153 Acil Servis Ambulansları Hastaları En Yakın Hastaneye Naklediyor

153 Acil Çağrı Merkezi ile hastalara tek merkezden hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde hedefin hızlı ve güvenilir hizmet vermek olduğunu belirten Uzm. Dr. Koray Kadam, vakalara erişimde zaman kaybını önleyen navigasyon sistemine de sahip ambulanslar ile hastaların en yakın hastaneye naklinin gerçekleştirildiğini kaydetti. 

Uzm. Dr. Koray Kadam; “En Güncel Teknolojiler, Eğitimli Sağlık Personellerinin de Varlığı ile Eksiksiz Hizmet Anlayışımızın Temelini Oluşturmaktadır.”

153 Acil Servis çatısı altındaki araç filosuna kazandırılan 3 yeni ambulans ile modern donanıma sahip ambulans sayısının on dörde çıkarıldığını ifade eden Uzm. Dr. Koray Kadam, alanında uzman sağlık personeli ve genişletilmiş tam donanımlı ambulans filosu ile 153 Acil Servis’in Kıbrıs’ta her türlü hastaya anında müdahale yeteneğinde olduğunu belirtti.  Uzm. Dr. Koray Kadam açıklamalarına şöyle devam etti; “Sağlık insan hayatının en önemli zenginliklerinden biridir.  Son günlerde tüm insanlık bunu yaşayarak öğreniyor.  Olası sağlık sorunlarınızda, acil hizmet almak istediğinizde mutlaka uzman desteği almaya özen gösterin.  153 Acil Servis hattımız siz ve sevdikleriniz için daima hizmete hazırdır.  En güncel teknolojiler ve tüm dünyada kabul görmüş rehberlere göre hazırlanmış tıbbi malzeme ve ilaçlarla birlikte eğitimli sağlık personellerinin de varlığı eksiksiz hizmet anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.”

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