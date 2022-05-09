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153 Kaza, 2 Ölüm, 72 Yaralanma

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
153 Kaza, 2 Ölüm, 72 Yaralanma

25 Nisan -8 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (153) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (48) yaralanmayla ve (104) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (2) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (72) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (46) , dikkatsiz sürüş yapmak (36), kavşakta durmamak (27), yakın takip (22) ve diğer etkenler (22) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 4,414,200 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

Lefkoşa : 51

Gazimağusa : 36

Girne : 38

Güzelyurt : 21

İskele : 7

25 Nisan -1 Mayıs 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 9917 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 3054 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 745 ) , Tehlikeli Sürüş ( 32 ), Dikkatsiz Sürüş ( 88 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 314), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 30 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 72 ), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak ( 412 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 265 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 244 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 13 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 101 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 143 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 43 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 29 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 15 ) ve 507 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

 

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