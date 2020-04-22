154 LTB çalışanının testi negatif
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bugün 154 belediye çalışanına hızlı test yapıldığını, sonuçların negatif çıktığını açıkladı. Harmancı, testlere Cuma günü devam edeceğini ekledi.
Mehmet Harmancı'nın paylaşımı şöyle:
Bugün ilk etapta çalışanlarımızın 154 tanesine COVİD-19 hızlı testi yapılmıştır, tümünün de negatif çıkması sevindirici. Cuma günü testlere devam edilecektir.
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