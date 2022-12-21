Covid-19 genel durum ( 14-12- 2022- 20-12- 2022)
"Toplam 2822 test yapıldı, 154 pozitif vakaya rastlandı"
14-12-2022- 20-12 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 2822
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 154
Covid-19 genel durum ( 14-12- 2022- 20-12- 2022)
"Toplam 2822 test yapıldı, 154 pozitif vakaya rastlandı"
14-12-2022- 20-12 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 2822
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 154
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