  • BIST 1.363,280
  • Altın 496,10
  • Dolar 8,5300
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

155 polis imdat da devre dışı!

» »
Ülke genelinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı, polis merkezleri mevcut hatları ile 155 polis imdat, Alo 156 Narkottik ve 199 İtfaiye hatları devre dışı kalmıştır.
155 polis imdat da devre dışı!

Ülke genelinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı, polis merkezleri mevcut hatları ile 155 polis imdat, Alo 156 Narkottik ve 199 İtfaiye hatları devre dışı kalmıştır.

 

Arıza giderilinceye kadar;

Polis Genel Müdürlüğü için, 0548 811 2000

Lefkoşa Polis Müdürlüğü için 0548 811 3000

Gazimağusa Polis Müdürlüğü için 0548 811 4000

Girne Polis Müdürlüğü için 0548 811 5000

Güzelyurt Polis Müdürlüğü için

0548 811 6000 ve

İskele Polis Müdürlüğü için 0548 811 7000 çağrı numaralı hatların kullanması

Ayrıca bölge polis karakolları ile itfaiye merkezlerine ulaşmak için İlçe Polis Müdürlüklerine ait numaraların kullanılması önemle rica olunur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Din İşleri Dairesi Başkanlığına atama yapıldı18 Temmuz 2021 Pazar 14:01
  • İlahiyatçılar İnisiyatifi’nden Atalay’a Teşekkür18 Temmuz 2021 Pazar 12:45
  • Mücahit Komutanları Derneği CTP ve TDP’nin Boykot Kararını Kınadı18 Temmuz 2021 Pazar 12:44
  • KTMMOB, Girne’deki Heykel İnşaatının Protokol ve Kısıtlayıcı Mevzuatlar Nedeniyle Mümkün Olmadığını Belirtti18 Temmuz 2021 Pazar 12:43
  • Eroğlu: Rumun Ni̇yeti̇ Bi̇zleri̇ 20 Temmuz 1974 Öncesi̇ Ortama Geri̇ Döndürmekti̇r18 Temmuz 2021 Pazar 11:50
  • KAMUSEN: “Hürüz, Özgürüz”18 Temmuz 2021 Pazar 11:44
  • Eczacılar Birliği, İskele’de Yaşanan Şiddet Olayını Kınadı18 Temmuz 2021 Pazar 11:38
  • Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Arıklı: “Barış ve Özgürlüğü Kutluyoruz”18 Temmuz 2021 Pazar 11:37
  • Din Görevlileri Derneği: “Bayram Sevincini Yardıma Muhtaç Olanlara Yardım Elimizi Uzatarak Paylaşalım.."18 Temmuz 2021 Pazar 11:36
  • Sokağa Çıkma Yasasına Aykırı Hareket ve Yasal Emirlere Riayetsizlik18 Temmuz 2021 Pazar 10:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti