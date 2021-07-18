155 polis imdat da devre dışı!

Ülke genelinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı, polis merkezleri mevcut hatları ile 155 polis imdat, Alo 156 Narkottik ve 199 İtfaiye hatları devre dışı kalmıştır.
Arıza giderilinceye kadar;
Polis Genel Müdürlüğü için, 0548 811 2000
Lefkoşa Polis Müdürlüğü için 0548 811 3000
Gazimağusa Polis Müdürlüğü için 0548 811 4000
Girne Polis Müdürlüğü için 0548 811 5000
Güzelyurt Polis Müdürlüğü için
0548 811 6000 ve
İskele Polis Müdürlüğü için 0548 811 7000 çağrı numaralı hatların kullanması
Ayrıca bölge polis karakolları ile itfaiye merkezlerine ulaşmak için İlçe Polis Müdürlüklerine ait numaraların kullanılması önemle rica olunur.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.