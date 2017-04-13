155 polis imdat hattı çalışmıyor!

PGM tarafınca yapılan açıklamada, arıza nedeniyle hatlarda sıkıntı yaşandığı duyuruldu.

Polis Basın Subaylığı tarafınca yapılan açıklamada, Mağusa bölgesinde yaşanan arızadan dolayı, Mağusa Polis Müdürlüğü ile 155 polis imdat hatlarına ulaşımın sağlanamadığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazimağusa bölgesindeki telefon hatlarında meydan gelen arızadan dolayı Gazimağusa Polis Müdürlüğü mevcut hatları ile 155 polis imdat hatlarına ulaşım sağlanamamaktadır.

Arıza giderilene kadar vatandaşlarımızın 0548 811 4000 çağrı numaralı hattı kullanmaları önemle rica olunur.