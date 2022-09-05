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29 Ağustos – 04 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (8) adet yangın ve (17) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 62.750 TL’dir.
158080

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araçtan sızan yağın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, anız yakılması, araçlarda oluşan kısa devreler, faal durumdaki gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin havluyu alevlendirmesi olarak yer almıştır.                           

            Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp hastaneye sevkinin sağlanması, otelin balkonundaki şahsın kurtarılıp ambulansa ve polis ekiplerine teslim edilmesi, çatıda ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin ve kafesin demir çubukları arasına sıkışan köpeğin kurtarılması, kilitli kalan dairede ocak üzerinde unutulan tavanın yangına sebep olmaması için merdiven kullanılarak eve girilip yangına karşı tedbir alınması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması, gerçekleşen etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

            01 Ocak – 04 Eylül 2022 tarihleri arasında, yangına sebep olduğu tespit edilen 35 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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