  • BIST 9260.21
  • Altın 2011.713
  • Dolar 30.8979
  • Euro 33.375
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHalkın Partisi: Yetkiniz Var; Özel Bakımevlerini Neden Denetlemiyorsunuz? 

1593 araç sürücüsü kontrol edildi

» »
Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1593 araç sürücüsü kontrol edildi.
1593 araç sürücüsü kontrol edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1593 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Bülteni’nde verilen bilgiye göre, 290’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 62’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 126’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 492 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 26 araç ise trafikten men edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Ercan'da Bir buçuk günde 800 TL otopark ücreti…20 Şubat 2024 Salı 10:24
  • Burak Maviş: Okullar kendi yağında kendi ciğerini kavuruyor20 Şubat 2024 Salı 10:15
  • Tatar temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gitti20 Şubat 2024 Salı 10:14
  • Talat: Türkiye, Kıbrıslı Türklerin her işine karışıyor20 Şubat 2024 Salı 10:12
  • Erhan Arıklı: Bertan Zaroğlu’na el uzatmaya karar verdim20 Şubat 2024 Salı 09:46
  • TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta20 Şubat 2024 Salı 09:05
  • Genel Kurul çalışmalarına bugün devam edecek20 Şubat 2024 Salı 08:28
  • SAhte Diploma olayına karışan Müsteşar emekliliğini talep etti!20 Şubat 2024 Salı 08:26
  • Döviz güne nasıl başladı?20 Şubat 2024 Salı 08:24
  • İki Meclis araştırma önergesi kabul edildi19 Şubat 2024 Pazartesi 18:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti