Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1593 araç sürücüsü kontrol edildi.
Polis Basın Bülteni’nde verilen bilgiye göre, 290’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 62’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 126’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 492 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 26 araç ise trafikten men edildi.
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