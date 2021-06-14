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15'i  yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

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 Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 7 bin 940 sonucunda 15'i  yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
15'i  yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

 Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 7 bin 940 sonucunda 15'i  yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Yerel vakaların 5’i Lefkoşa, 7’si Girne, 2’si Gazimağusa, 1’si Güzelyurt’tan. 4 kişi hava yoluyla ülkeye geldiği, 6 kişinin ise daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğu kaydedildi.

Yerel vakaların yerleşim yerine göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa Ortaköy-1/ Beyköy-1 / Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gönyeli-1; Girne Merkez-6  / Karakum-1; Gazimağusa Akdoğan-1/ Karakol-1; Güzelyurt Kalkanlı -1”

İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısının 27; pandemi merkezindeki hasta sayısının 23; pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısının 205; tetkikleri devam eden vaka sayısının 5; yoğun bakımda yatan hasta sayısının 2 olduğu kaydedildi.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısının 320; son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısının bin 112; takip edilen toplam bileklik sayısının 2 bin 691; takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısının 11 bin 523 olduğu belirtildi.

Kaybedilen toplam hasta sayısı 34 olduğu pandemi sürecinde yapılan toplam test sayısının 1.331. 219; toplam vaka sayısının 7 bin 585; iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 7 bin 316; tedavisi devam eden vaka sayısı 235 olduğu kaydedildi.

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