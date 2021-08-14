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16.385 test yapıldı, 158'i yerel 172 pozitif vaka

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16.385 test yapıldı, 158'i yerel 172 pozitif vaka
16.385 test yapıldı, 158'i yerel 172 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.385 olup, 158'i yerel 172 pozitif vakaya rastlanmış, 102 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 158 kişi ise yerel vakadır.

52 kişi Lefkoşa, 63 kişi Girne, 27 kişi Mağusa, 7 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez-16/ Alayköy-2/ Gönyeli-5/ K.Kaymaklı-3/ Akıncılar-2/ Taşkınköy-1/ Hamitköy-4 / Surlariçi-2/ Haspolat-1/ Kumsal-1/ Göçmenköy-5/ Köşklüçiftlik-2/ Ortaköy-3/ Metehan-4/ Yenikent-1

Girne Merkez-27/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Alsancak-14 / Esentepe-1/ Karakum-3/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Aşağı Girne-2/ Yukarı Girne-1/ Ozanköy-2/ Kaşgar-1/ Doğanköy-1/ Çatalköy-1/ Lapta-6

Mağusa Merkez-15/ Maraş-2/ Aslanköy-1/ Tirmen-2/ Yeniboğaziçi-2/ Serdarlı-1/ Çanakkale-2/  Baykal-1/ Akdoğan-1

İskele Merkez-4/ Bahçeli Köyü-1/ Yenierenköy-2

Güzelyurt Merkez-3 / Aydınköy-1/ Bostancı-1

Lefke Merkez-3/ Bağlıköy-1

 

14 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.385     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 158   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 102  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.175.031

Toplam Vaka Sayısı: 13.489

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.532

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1915

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1725

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 117

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 803

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 221

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 247

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2772

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 35.698

 

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