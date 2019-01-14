16 Bin Dolarlık Biletleri Yanlışlıkla 1512 Dolara Satan Havayolu Şirketi: Biletleri İptal Etmeyeceğiz

Cathay Pacific adlı havayolu şirketi iki hafta içinde ikinci kez bir bilet skandalına imza atarak 16 bin dolarlık biletleri yaklaşık 1500 dolara sattı.

Hong Kong merkezli bir uluslararası havayolu şirketi olan Cathay Pacific, business class biletlerini yanlışlıkla ekonomi sınıfı fiyatından sattı. Business class biletler için normal şartlarda 16.000 dolar ücret ödemeleri gereken yolcular, yalnızca 1512 dolar ödeyerek biletleri satın aldılar.

İşin komik tarafı bu olay, Cathay Pacific’in iki hafta içinde gerçekleştirdiği ikinci hata oldu. Bir önceki olayda da Vietnam-New York seferi için 16.000 dolar olan business class sınıfı yolcu biletleri, yalnızca 675 dolara alıcı bulmuştu. Şirket, sistemdeki sorunun araştırıldığını belirtirken, satılan biletlerin iptal edilmeyeceğini duyurdu.

Cathay Pacific’in başının gerçek anlamda dertten kurtulmadığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl sivil havacılık tarihinin en büyük siber saldırısına maruz kalan şirket, 9,4 milyon müşterisinin kişisel verilerini çaldırmıştı. Ayrıca geçtiğimiz Eylül ayında da şirketin bir uçağında ismin Cathay Pacific yerine Cathay Paciic yazdığı keşfedilmişti.

Yine de ‘ucuz bilet’ skandalı, yalnızca Cathay Pacific’in başına gelen bir olay değil. Singapore Airlines, 2014 yılında gerçekleşen olayda uçak biletlerini yarı fiyatına satışa sunarken, United Airlines ise bir yazılım şirketi tarafından biletlerinin 100 doların altında bir fiyata satılması ile şoka uğramıştı. Ancak şirket, bu işe bir ‘hata’ demek yerine biletleri iptal etmişti.