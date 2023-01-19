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16 bin kişi incelendi… D vitamini takviyesi kilolu insanlarda işe yaramadı

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Yapılan bir araştırmaya göre, fazla kilolu insanlarda D vitamini takviyeleri etkili olmayabiliyor.
16 bin kişi incelendi… D vitamini takviyesi kilolu insanlarda işe yaramadı

D vitamini takviyesi, kemikleri güçlü tutmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için hayati önem taşır ve kanserden ölüm riskini azaltabilir. Ancak gözden geçirilen mevcut verilere göre, yararının yalnızca sağlıklı kilosunda olan kişiler için geçerli olduğu bulundu.

JAMA Network Open’da yayınlanan çalışma için araştırmacılar, kilolu insanların, aynı hapları alan sağlıklı insanlara kıyasla, kanlarında önemli ölçüde daha düşük D vitamini seviyelerine sahip olduğunu buldu.

Bilim insanları, vücutlarında çok fazla yağ bulunan kişilerin, vücutta kullanılmak üzere D vitamini takviyelerini metabolize etmekte zorlandıklarına inanıyor.

AŞIRI KİLO D VİTAMİNİ İŞLEME YETENEĞİNİ DE ETKİLEDİ

Brigham and Women’s Hospital tarafından yürütülen araştırma, 2010 ve 2018 yılları arasında yaklaşık beş yıl boyunca günlük D vitamini takviyesi alan 16.000 kişiyi takip etti. Tüm katılımcılar 50 yaşın üzerindeydi ve çalışmanın başlangıcında kanser veya kardiyovasküler hastalıkları yoktu.

Yarısı, D vitamini içeren hapları alırken diğer yarısı da sahte bir hap alan plasebo grubuna yerleştirildi.

Brigham’dan araştırmacılar, vücut ağırlığının bu azalmada bir rol oynayıp oynamadığını görmek istediler.

Vücut ağırlığı açısından bakıldığında, sonuçlar, her iki grubun da çalışma sırasında kanlarındaki D vitamini seviyelerinde bir artış olduğunu gösterdi. Ancak artış, fazla kilolu veya obez olmayan grupta önemli ölçüde daha yüksekti.

Sonuçları yorumlayan uzmanlar, aşırı kilolu olmanın vücudun D vitamini üretme veya işleme yeteneğini “bozabileceğini” ve bunun da daha düşük seviyelere yol açabileceğini öne sürdüler.

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