16 Ekim 2022 Dünya Gıda Günü Teması: Kimseyi Arkada Bırakma

Her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor ve bu israfın 570 milyon tonu hane halkında gerçekleşiyor. Bizler gıdaları çöpe atarken, dünya genelinde 800 milyondan fazla insan da her gün kronik açlık çekiyor.

Her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor ve bu israfın 570 milyon tonu hane halkında gerçekleşiyor. Bizler gıdaları çöpe atarken, dünya genelinde 800 milyondan fazla insan da her gün kronik açlık çekiyor. “Kimseyi Arkada Bırakma” diyen 16 Ekim 2022 Dünya 'Gıda Günü’nün bu mesajına karşın, peki bizler neler yapabiliriz? İsrafla mücadelede nasıl bir yol izleyebiliriz?

2015 yılında dünya liderleri bir dizi yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) belirlediler. Bunlardan biri, 2030 yılına kadar “açlığı sona erdirmek, gıda güvenliğini ve gelişmiş beslenmeyi sağlamak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek”. BM, dünyanın bu hedefe ulaşma yolunda kaydettiği ilerlemeyi göstermek üzere yayınladığı raporunda şu verilere yer verdi: “Dünyada yetersiz beslenen insanların oranı 2000-2004'te yüzde 15'ten 2020'de yüzde 9,9'a düştü. Bodurluk (kronik yetersiz beslenme nedeniyle yaşlarına göre çok kısa olan çocuklar) oranı beş yaşın altındaki çocuklarda 2000 yılında yüzde 33'ken 2019'da yüzde 21,3 olarak kaydedildi.” Peki tüm bu tabloya rağmen gerçekten “Kimseyi Arkada Bırakma”mak mümkün mü? Bunun için neler yapabiliriz ve açlıkla nasıl mücadele edebiliriz? Birçok şirket, kurum ve kuruluş bu kapsamda çeşitli projelere destek oluyor, sivil toplum kuruluşlarıyla dirsek temasında bulunuyor ve bu konuda kurumsal mücadelelerini veriyor. İşte o şirketlerden biri de Ajinomoto Türkiye…

Gıda kaybı ve israfının önüne geçmek için projeleriyle ve STK iş birlikleriyle dikkat çeken Ajinomoto Türkiye, şirketin çalışanları ve ailelerinin 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde gıdaya erişim hakkına dikkat çekmek amacıyla Çorbada Tuzun Olsun Derneği’yle beraber evsizlere Bizim Mutfak çorbaları dağıtıyor. 2017’den bu yana yaptıkları sözleşme kapsamında düzenli olarak derneğin tüm çorba ihtiyacını Bizim Mutfak çorbalarıyla karşılayan Ajinomoto Türkiye, Şubat 2019’dan bu yana Çorbada Tuzun Olsun Derneği’ne 1599 kg çorba temini sağladı. Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile Ocak 2019’da imzaladıkları anlaşma kapsamında ise Türkiye'deki yoksul aileler için çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda da TİDER dahil edildiğinde toplamda 81 bin 537 kilogram çorba bağışlanmış oldu. Ajinomoto Türkiye, ürünleri TİDER aracılığıyla bu ailelerle paylaşarak hem gıda israfıyla hem de yoksullukla mücadele alanında başarılı bir sosyal fayda yaratmayı amaçlıyor.

AJİNOMOTO KÜRESEL İSRAF GERÇEĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Ajinomoto Türkiye, küresel sürdürülebilirlik, gıda kaynakları ve sağlıklı yaşam sorunlarının çözümüne katkı sağlama amacı doğrultusunda Bizim Mutfak Bakliyatlı Çorba ve “Superfoods” Çorba serilerinin üretimiyle daha fazla insana besleyici ve pratik lezzeti ulaştırırken küresel israf gerçeğine dikkat çekerek ve kronik açlık sorununa bir nebze de olsun çözüm sunma amacıyla hareket ederek, bu sorunlarla güçlü bir şekilde mücadele etmeye gayret gösteriyor.

GIDA KAYBINA KARŞI NELER YAPABİLİRİZ? ADIM ADIM İSRAFLA MÜCADELE…