16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali Bu Gece Sona Eriyor

Girne Belediyesi tarafından Merit International ana sponsorluğunda düzenlenen 'Girne Arkın Group Fest24'ün ilk etkinliği olan 16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali, bu gece son buluyor. 30 Ağustos Cuma günü başlayan ve üç gün süren festival, geleneksel etkinlikleri ve çeşitli gösterilerle finalini yapmaya hazırlanıyor.

Festivalin Son Gecesi: Ozanköy’de Etkinlikler Devam Ediyor!

Festivalin üçüncü ve son gecesi, saat 19:00'da Dance Spot tarafından sergilenecek 'Çocuk Bale Dans Gösterisi' ile başlayacak. Aynı saatte, 'Pekmezli Tatlılar Yarışması' için tatlıların teslimi ve değerlendirme süreci başlayacak. Çatalköy Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu da saat 19:15'te sahne alarak izleyicilere nostaljik anlar yaşatacak.

Saat 19:30'da ise dünyaca ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Vamık Cemal Volkan’ın ‘Dışdünyamıza Bakış’ isimli son kitabının tanıtım ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinliğin ardından saat 19:45'te Latin Trio Band sahne alacak ve sonrasında 'Pekmezli Tatlılar Yarışması'nın sonuçları açıklanacak. Gecenin ve festivalin son etkinliği olarak Bora Serbülent'in final konseri saat 21:00'de başlayacak.

Girne Arkın Group Fest24 Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Girne Ozanköy Pekmez Festivali'nin sona ermesinin ardından, 'Arkın Group Girne Fest24' etkinlikleri 11 Ekim'e kadar devam edecek. Festivalin bir sonraki etkinliği, 3 Eylül Salı günü dolu dolu bir programla izleyicilerle buluşacak. Saat 19:00'da Ramadan Cemil Meydanı'ndan başlayacak olan kortej yürüyüşü Liman’da son bulacak. Ardından, saat 20:30’da Liman Kale Sahne’de 'The Cotton Club Dance Show' sahnelenecek. Gösterinin ardından saat 21:30’da Liman Merkez Sahne’de 'Sonare Çok Sesli Korosu' konseri ile gün sona erecek.

Girne halkı ve ziyaretçileri, festivallerde dolu dolu etkinlikler ve eğlenceli anlar yaşamaya devam edecek.