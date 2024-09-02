  • BIST 9833.22
  • Altın 2736.237
  • Dolar 34.0601
  • Euro 37.6731
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail'de genel grev çağrısı

16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali son buldu

»
‘Girne Arkın Group Fest24’ devam ediyor…
16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali son buldu

‘Girne Arkın Group Fest24’ devam ediyor…

Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği ‘Girne Arkın Group Fest24’ün ilk etkinliği olan 16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali muhteşem bir final gecesi ile son buldu. ‘Girne Arkın Group Fest24’ etkinlikleri ise hız kesmeden devam ediyor. 11 Ekim’e kadar devam edecek olan festival, Girne’nin birçok noktasında hayat buluyor. Girne Amfi Tiyatro ve Ramadan Cemil Meydanı etkinliklerinin yanı sıra bu yıl ilk kez Girne Antik Liman ve yenilenen Kordonboyu’da festivale dahil oluyor. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre tüm etkinlik biletleri için www.girnebelediyesi.com adresini ziyaret edebilecekleri kaydedildi.

MUHTEŞEM KAPANIŞ

Festivalin üçüncü ve son gecesi, saat 19:00’da Dance Spot ‘Çocuk Bale Dans Gösterisi’ ile başladı. Saat 19:15’te ‘Pekmezli Tatlılar Yarışması’ teslim ve değerlendirme süreci start verirken, aynı saatte Çatalköy Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu Sahne aldı. 19:30’da ise dünyaca ünlü Psikiyatrist Prof. Dr. Vamık Cemal Volkan’ın ‘Dışdünyamıza bakış’ isimli son kitabının tanıtım ve imza etkinliği gerçekleştirdi. 19:45’te sahne alan Latin Trio Band’ın arkasından ise ‘Pekmezli Tatlılar Yarışması’ sonuçları açıklandı ve gecenin son etkinliği olan Bora Serbülent final konseri saat 21:00’de start verdi.

3 EYLÜL PROGRAMI

11 Ekim’e kadar devam edecek olan ‘Arkın Group Girne Fest24’ 3 Eylül Salı günü dopdolu bir programla devam ediyor. Saat 19:00’da Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayacak olan kortej yürüyüşü Liman’da son bulacak. Ardından saat 20:30’da Liman Kale Sahne’de, ‘The Cotton Club Dance Show’ sahnelenecek. Gösterinin ardından ise 21:30’da, Liman Merkez Sahne’de yer alacak ‘Sonare Çok Sesli Korosu’ konseri ile gün son bulacak.

4 – 5 EYLÜL PROGRAMI

4 Eylül’de, Girne Amfi Tiyatro’da saat 21:00’de, İstanbul Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği ‘Hırçın Kız’ isimli oyun İngilizce ve Rusça altyazılı olarak sahneleniyor. 5 Eylül’ün ilk etkinliği ise Liman Merkez Sahne’de yer alacak olan ‘Give or Take’ dans gösterisi oluyor. Bu gösterinin ardından saat 20:30’da ise yine Liman Merkez Sahne’de Gizem Akbil ve Orkestrası sahne alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix’ten Yeni Kıbrıs Yapımı Dizi: “Famagusta” 20 Eylül’de Yayında29 Ağustos 2024 Perşembe 18:04
  • 14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde muhteşem açılış gecesi29 Ağustos 2024 Perşembe 12:16
  • Bölüm başı 2 Milyon TL alacak28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:03
  • İskele'de Cem Adrian rüzgarı...26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:32
  • Cem Adrian İskele'de sahne aldı26 Ağustos 2024 Pazartesi 10:59
  • İskele Deniz Festivali başladı24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:59
  • Lefkoşa’da uluslararası halk dansları coşkusu yaşanacak23 Ağustos 2024 Cuma 16:37
  • Işık Kitabevi 36'ncı Kitap Fuarı 29 Ağustos’ta başlıyor22 Ağustos 2024 Perşembe 15:33
  • Barbaros Şansal, Yıldırım Mayruk Moda Akademisi kuruyor22 Ağustos 2024 Perşembe 14:20
  • “Bladan’dan Batum’a” kitabının tanıtımı Merkez Lefkoşa’da yapıldı22 Ağustos 2024 Perşembe 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti