16. Kıbrıs İpek Koza Festivali, Bu Yıl 1 - 2 Mayıs Tarihlerinde, Sosyal Medya Üzerinden Gerçekleştiriliyor.

Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde bu yıl yine sosyal medya üzerinden gerçekleşecek festivalle ilgili olarak Girne Belediyesi Hizmet Binasında basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde bu yıl yine sosyal medya üzerinden gerçekleşecek festivalle ilgili olarak Girne Belediyesi Hizmet Binasında basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Yeşil Barış Hareketi genel Sekreteri Doğan Sahir katıldı.

Covid 19 salgını nedeniyle, dünyada ve ülkemizde, festival konser gibi organizasyonların uzun bir süredir tedbir amaçlı yasaklanmasından dolayı 16. İpek Koza Festivali bu yıl 1 - 2 Mayıs tarihlerinde sosyal medya üzerinden gerçekleşecek.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, festivalin kültürel, sanatsal, turistik ve kendilerine özgü boyutu ile çok önemli bir festival olmasını amaçladıklarını, fakat festivalin Covid 19 salgını nedeniyle bu yıl da sosyal medya( facebook) üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti. Sahir koşullara uyum sağlanması gerektiğini, yeni modeller uygulayarak ileriye dönük bir başka pencere açtıklarını söyleyerek, festivalin devam edebilmesi konusunda katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Corona Virüs salgınının tüm dünyada bu gibi organizasyonları olumsuz etkilediğine vurgu yaparak, festivalin yinede renkli ve güzel bir programla hayat bulacağını ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, Covid 19 salgını nedeniyle bu senede geçen sene olduğu gibi festivali sosyal medya üzerinden gerçekleştireceklerini belirterek, yaklaşık 15 aydır dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle festival gibi organizasyonların tüm dünyada askıya alındığını, festivalin kesintiye uğramaması için, konsept değişikliğine giderek sosyal medya üzerinden gerçekleştirme kararı aldıklarını kaydetti.

Güngördü, festivali bu yıl da stantlar kurarak köy meydanında kutlayamadıklarını ifade ederken, programın dolu dolu bir içerikle sosyal medyadan gerçekleşeceğini dile getirdi.

Güngördü konuşmasının sonunda festivalin içeriğiyle ilgili bilgi vererek, festivalin bu günlere gelmesine emek veren herkese teşekkür etti.

Festival Programı şöyle:

1 MAYIS 2021 Cumartesi

17:00 Festival Açılış Konuşmaları

Nidai Güngördü (Girne Belediye Başkanı)

Niyazi Engin (Beylerbeyi Muhtarı)

Doğan Sahir (Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri)

17:30 Konser: Grup Otantik

18:00 Dut Ağacının Önemi ve Meyvesinin Kurutulması (Uygulamalı)

Sunum: Mehmet Atak Ziraat Yüksek Mühendisi

18:30 İpek Kozasından El İşi Çalışmaları

İlknur Soysal (Koza El Sanatları Sanatçısı)

19:00 Kısa Tanıtım Filmi: Bellapais Manastırı

Video Prodüksiyon: Mehmet Sökmen

19:30 İpekböceği’nin Yolculuğu

Ballapais’te İpek Böceği ve Koza Üretim Çalışmaları: Mustafa Küçük

20:00 Kıbrıs Edebiyatında ve Efsanelerde ‘Bellapais’

Sunum: Prof. Doç. Dr. Şevket Öznur

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı - YDÜ Öğretim Görevlisi

20:30 Şiir Dinletisi: Dr. Turgay Akalın (Şair), Altay Burağan (Şair)

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği

21:00 Klasik Müzik Konseri: Rüya Taner İzmir Devlet Opera Orkestrası İle

2 MAYIS 2021 Pazar

14:00 Halk Dansları Gösterisi: Girne Genç Sanatseverler Derneği

14:30 Kültürel ve Yerli Geleneklerle Sürdürülebilir Turizm

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden

Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü

15:00 Karikatür Sanatıyla Dünya’ya: Anlatı ve Karikatür Sergisi

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Serhan Gazioğlu, Hüseyin Çakmak, Musa Kayra, Selen Selışık

15:30 Söyleşi (Yeşil Barış Hareketi Zoom Etkinliği Arşiv Yayın)

Dut Ağaçlarından Koza El İşlerine

Katılımcılar:

Ergün Bey (Araştırmacı-Çevre Bilimci), Bengül-Benal Cicibaba (İpek Böceği ve Koza El İşleri Üreticisi), Vijdan Karagözlü (İpek Kozası El İşleri Üreticisi), Şenay Ekingen (El Sanatları Üreticisi-Pazarlamacısı), Kani Kanol (Hasder Halk Sanatları Vakfı Başkanı),

Zekai Altan (Eko Turizmci-Araştırmacı Yazar), Ersun Aytaç (EzKoop Genel Sekreteri)

16:00 Çamurdan Heykele: Şenol Özdevrim Sanatçı - KAÜ Öğretim Görevlisi

17:00 Tiyatro Gösterimi: Çökme Tehlikesi Var Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su

19:00 Fotoğraf Sergisi: Kıbrıs’ta Orkideler

Erkan Çelikeri Fotoğraf Sanatçısı

20:00 Konser: Cahit Kutrafalı