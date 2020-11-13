16 kilo uyuşturucu bulundu

Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen pençe operasyonunda tutuklanan SamuelNkonghoTanyı ,KimaTabongTaken, GodloveAgborBaiyeAko, CynthiaOrockNkongho, Luduin Che Mankah, Joseph AsenehJuniorTayong, Alexander TakorAyuk dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Barış Duman, zanlı 1 SamuelNkonghoTanyı'nin zanlı 2 KimaTabongTaken, zanlı 3 GodloveAgborBaiyeAko, zanlı 4 CynthiaOrockNkongho'nun zanlı 5 Luduin Che Mankah, zanlı 6 Joseph AsenehJuniorTayong ve zanlı 7 Alexander TakorAyuk’un Girne, Lefkoşa, Lefke ve Gazimağusa’da meydana gelen uyuşturucu alma, verme, ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Duman, 11.11.2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında Gemikonağı’ndan Girne’ye ticari bir araçla şüpheli iki paket gönderildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Duman, paketlerin gönderildiği Girne’deki adrese gelen zanlı 1’in polisi görünce kaçmaya çalıştığını, 100 metre koştuktan sonra makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti. Polis, söz konusu paketin içerisinde 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini ifade etti.

Tutuklanan zanlı 1’den yapılan soruşturmada uyuşturucu maddelerin Gemikonağı’ndan ticari taksiye teslim edenlerin zanlı 2 ve 3 olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Duman, zanlı 2 ve 3’ün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlı 2 ve 3’ün söz konusu uyuşturucu maddeleri zanlı 4’ün ikametgâhından aldıklarını söylediklerini, zanlı 4’ün de yakalandığını açıkladı. Duman, zanlı dördün evinde yapılan aramada 17 paket halinde 10 kilo, 16 paket halinde de 5 kilo uyuşturucu bulduklarını söyledi.

Polis, zanlı 4’ün ifadesinde 5 kilo uyuşturucuyu 8 Kasım’da 10 kilo uyuşturucuyu da 10 Kasım tarihinde zanlı 2’nin getirip ikametgâhına koyduğunu söylediğini aktardı.

Polis, zanlı 2’nin de 5 kilo uyuşturucuyu 8 Kasım’da Gazimağusa’da aranan bir şahıstan aldığını, 10 kiloyu da 10 Kasım’da Çatalköy’de karantinada otelinde bulunan zanlı 5’ten aldığını söylediğini aktardı. Duman, zanlı 5’in de Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlı 5’in bulunduğu karantina oteline gittikleri tespit edilen zanlı 6 ile zanlı 7’nin de Gazimağusa’da tespit edilerek yakalandığını ifade etti.

Polis, zanlı 5’in 28 Ekim 2020 tarihinde uyuşturucu maddeleri ErcanHavaalanından ülkeye ithal ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Zanlıların 11 Kasım’da gerçekleştirilen operasyonda yakalandığını, mahkemeye çıkarıldıklarını ve bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi.