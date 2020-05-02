16 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti! 10 kişi de maske takmadı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 01 – 02 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 7 kişinin kısmi, 9 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 10 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polis soruşturması devam etmektedir.