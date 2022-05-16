16 Mayıs 2022 Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli
SERPİN ONAY ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
BİRGÜN ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 225 24 12
Kemal Aksay Cad. No:36 Taşkınköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
EMİNAĞA ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 825 21 04
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÖZNERGİS ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı
SÜMER ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 365 49 69
258/A İsmet İnönü Bulvarı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
DOĞA ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0548) 889 17 07
Şht. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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