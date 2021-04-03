Ürkütücü görüntülerde, Branson'daki Indian Ridge Resort'ta aşırı büyümüş bitkiler arasında terk edilmiş gibi duran yerler yer alıyor. İlginç görüntüye sahip köyü videoya çeken Lawyer Carrie, "Hiç terk edilmiş konaklarla dolu bir kasaba gördünüz mü?'' diye soruyor ve ekliyor: ''Buranın 1,6 milyar dolarlık bir tatil köyü olması gerekiyordu. Ülkenin en büyük su parklarından, golf sahalarından, otellerin konferans merkezlerinden ve alışveriş merkezlerinden birine sahip olacaktı."

ABD'nin Missouri eyaletinde 1.6 milyar dolarlık tatil yeri topluluğu olması beklenen yer, tüyler ürperten hayalet bir kasabaya dönüştü. Bir TikTok kullanıcısının çektiği video ile yeniden gündeme gelen hayalet köyün meraklıları ise artıyor.